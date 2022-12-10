الأحد 11-12-2022
الوكيل الاخباري

نتائج أولية لانتخابات مجالس غرف التجارة - اسماء

إضاءة جسر عبدون بألوان العلم المغربي

الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات غرفة تجارة المزار الجنوبي

الأمير مرعد يؤكد ضرورة تهيئة البيئة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة

فوز كتلة النهضة وفق النتائج الأولية لانتخابات "تجارة الزرقاء"

الداعية المثير للجدل وسيم يوسف يثير ضجة بمواقع التواصل

نتائج أولية لانتخابات غرفة تجارة عجلون - اسماء

هكذا تفاعل الأردنيون مع فوز المغرب

شاهد : هكذا علق ولي العهد على فوز المغرب - صورة

إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات غرف التجارة

السبت، 10-12-2022 10:10 م

نتائج أولية لانتخابات غرفة تجارة عجلون - اسماء

12202210143523787962099


الوكيل الاخباري - أعلن رئيس لجنة انتخاب غرفة تجارة عجلون محمد علي القضاة النتائج الأولية لإنتخابات الغرفة.

وجاءت النتائج على النحو التالي :عرب الصمادي 76 صوتا وحمزة الصمادي 69 صوتا ومحمد حمد الفارس 58 صوتا وسمير عبد القادر القضاة 57 صوتا ومرضي المومني 56 صوتا ومحمد مصطفى الشويات 54 صوتا وعبد الله الزغول 53 صوتا وحكم بعارة 52 صوتا وايمن عبدالفتاح العيان 45 صوتا والأعضاء الاحتياط محمود عمايرة 42 صوتا وعدنان شعبان 40 صوتا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
dddddd

نتائج أولية لانتخابات مجالس غرف التجارة - اسماء

q

إضاءة جسر عبدون بألوان العلم المغربي

12202210132054276048470

الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات غرفة تجارة المزار الجنوبي

1

الأمير مرعد يؤكد ضرورة تهيئة البيئة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة

w

فوز كتلة النهضة وفق النتائج الأولية لانتخابات "تجارة الزرقاء"

44

هكذا تفاعل الأردنيون مع فوز المغرب