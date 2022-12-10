نتائج أولية لانتخابات غرفة تجارة عجلون - اسماء

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس لجنة انتخاب غرفة تجارة عجلون محمد علي القضاة النتائج الأولية لإنتخابات الغرفة.
وجاءت النتائج على النحو التالي :عرب الصمادي 76 صوتا وحمزة الصمادي 69 صوتا ومحمد حمد الفارس 58 صوتا وسمير عبد القادر القضاة 57 صوتا ومرضي المومني 56 صوتا ومحمد مصطفى الشويات 54 صوتا وعبد الله الزغول 53 صوتا وحكم بعارة 52 صوتا وايمن عبدالفتاح العيان 45 صوتا والأعضاء الاحتياط محمود عمايرة 42 صوتا وعدنان شعبان 40 صوتا.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة