نجاح عملية نوعية لخمسيني في المدينة الطبية

الوكيل الاخباري - أجرى فريق طبي متخصص من قسم جراحة التجميل والترميم في مركز التأهيل الملكي بمدينة الحسين الطبية عملية نوعية لمريض خمسيني يعاني من إصابة بمنتصف اليد اليسرى ناتجة عن ضربة.

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وقال المقدم الطبيب محمد الشوبكي أخصائي أول جراحة التجميل والترميم و الجراحة المجهرية أن مثل هذه الحالات تعتبر من الحالات الطارئة ذات الأولوية القصوى لما فيها من إحتمالية فقدان العضو المصاب خلال ٦ ساعات حيث كانت الأنسجة متهتكة، وتمت هذه العملية بإستخدام تقنية الجراحة المجهرية الميكرسكوبية تم خلالها إعادة زراعة الجزء المبتور من شرايين وأوردة وأعصاب، كما تم تصحيح للأوتار والعظام، مشيراً إلى أن العملية تكللت بالنجاح وأن المريض بصحة جيدة.



وأشار مستشار جراحة التجميل والترميم المقدم الطبيب خالد المعايطة بأن هذه العملية تعتبر تحدياً جراحياً حقيقياً نظراً لصعوبة الإصابة ولكن أولوية إعطاء فرصة للمريض تبقى فوق كل التحديات، مضيفاً بأن الخدمات الطبية الملكية هي المدرسة الأم التي تعلمنا منها الريادة وخوض التحديات والتميز في تقديم الرعاية الصحية.



وذكر رئيس اختصاص جراحة التجميل والترميم العقيد الطبيب ناصر قاصد على أن هذه العمليات تعتبر من ضمن العمليات المعقدة والتي تتطلب مهارات متقدمة في الجراحة المجهرية وجهدٌ كبيرٌ من الجراحين، كما وأثنى على جهود الفريق الذي أجرى العملية الطارئة.



وأكد مدير المركز العميد الطبيب مالك غنيمات أن مركز التأهيل الملكي يعد من المستشفيات القليلة التي تجري فيها مثل هذه العمليات، وأن هذا التميز جاء بجهد مشترك من كافة العاملين بمختلف الاختصاصات والصنوف في المركز، ،مؤكداً على الحرص الدائم على تقديم افضل الخدمات العلاجية لمتلقي الخدمة.

