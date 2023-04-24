نحو 65 ألف مسافر في مطار الملكة علياء خلال العيد

الوكيل الاخباري - بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين في مطار الملكة علياء الدولي نحو 65 ألفا خلال عطلة عيد الفطر بحسب دائرة الجمارك الأردنية الاثنين.



واطّلع مدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك جلال القضاة، خلال زيارة تفقدية لمركز جمرك مطار الملكة علياء الدولي للركاب على الإجراءات الجمركية المتبعة في المركز لاستقبال السياح والزوّار والمغتربين القادمين إلى المملكة خلال أيام عيد الفطر.

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