نحو 800 مدرسة حكومية ينطبق عليها شرط إعطاء مساحة مترين للطالب

الوكيل الاخباري -

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قال مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم سامي المحاسيس، السبت، إن نحو 800 مدرسة حكومية ينطبق عليها شرط إعطاء الطالب مسافة مترين مربعين من مساحة الصف المدرسي، من أصل 3961 مدرسة.وأضاف المحاسيس لبرنامج "أخبار المملكة"، أن المدارس التي لا ينطبق عليها شرط المترين المربعين، يحدد مدير المدرسة الآلية المناسبة للعودة.وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي بين، أن شكل العودة للتعليم الوجاهي، سيعتمد على الكثافة الصفية ضمن بروتوكولات عديدة في خطط العودة إلى التعليم الوجاهي، بحيث يكون نصيب الطالب من الغرفة الصفية مترين مربعين، ويكون عدد الطلبة في الشعبة الصفية 15 إلى 20 طالبا؛ منعا للاكتظاظ، وحفاظا على سلامتهم وسلامة معلميهم.وأعلن النعيمي أن المرحلة الأولى من العودة للتعليم الوجاهي تبدأ في 7 شباط/فبراير، لرياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى وطلبة التوجيهي، مشيرا إلى أنها ستكون عودة "استثنائية" وترافقها جملة من الإجراءات الصحية والاشتراطات والبروتوكولات، وتستمر المرحلة الأولى لمدة أسبوعين.