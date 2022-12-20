الثلاثاء 20-12-2022
الوكيل الاخباري

ندوة بالجامعة الهاشمية لعرض المنح التدريبية التي توفرها كلية لومينوس

قرابة 100 ألف مشترك في الامتحان التكميلي للتوجيهي للعام الحالي

الأشغال تعلن الطوارئ وتنشر أرقام غرف العمليات

مكافحة المخدرات تلقي القبض على مجموعة من تجار ومروجي المخدرات

الملك يلتقي وزير الخارجية الإيراني

12.5 مليون يورو إضافية من ألمانيا لبرنامج الغذاء العالمي في الأردن

تجميد الإجراءات المتعلقة بتعميم هيئة الاعلام حول المحتوى المسيء ومجهول المصدر

الامانة : اعلان حالة الطوارئ المتوسطة

إدارة الأزمات والكوارث السعوديّ يوجه تحذيراً لسكان مكة بسبب السيول

الملك يلتقي وزير الخارجية البحريني

الثلاثاء، 20-12-2022 09:59 م

ندوة بالجامعة الهاشمية لعرض المنح التدريبية التي توفرها كلية لومينوس

1220221392459298275683


الوكيل الاخباري - عقدت كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات بالجامعة الهاشمية بالتعاون مع كلية لومينوس الجامعية التقنية (LTUC) ، ندوة للتعريف بالمنح التدريبية المجانية ضمن برامج الدورات القصيرة (4-6) أشهر، وفرص العمل والتشغيل لطلبة تقنية المعلومات والتخصصات الأخرى التي تقدمها لومينوس.

وتحدث المشاركون في الندوة من كلية لومينوس عن الدورات التدريبية والحقول التي تتضمنها، والمنح التدريبية وإمكانيات توفير فرص العمل والمعارض الوظيفية التي تعقدها لومينوس، والشهادات الدولية التي يحصلون عليها . 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

قرابة 100 ألف مشترك في الامتحان التكميلي للتوجيهي للعام الحالي

11202228175722149165619

الأشغال تعلن الطوارئ وتنشر أرقام غرف العمليات

الامن

مكافحة المخدرات تلقي القبض على مجموعة من تجار ومروجي المخدرات

9b137e4d-thumbs_b_c_93dd6bcb78b174385b67342c486fbb83

الملك يلتقي وزير الخارجية الإيراني

10202220154915407982675

تجميد الإجراءات المتعلقة بتعميم هيئة الاعلام حول المحتوى المسيء ومجهول المصدر

11202230135835224578696

الامانة : اعلان حالة الطوارئ المتوسطة

أخبار متعلقة
320954415_5525262130904412_3967211766477095555_n

الجامعة الهاشمية تنعى شهداء الوطن

w

حوارية في الجامعة الهاشمية حول رؤية التحديث الاقتصادي

12202231075451451024

الجامعة الهاشمية تدعو عدد من الطلبة لمراجعتها لاستكمال الاجراءات - أسماء

W

حواريتان حول الفكر المتطرف والتهديد الإلكتروني في الجامعة الهاشمية

الجامعة-الهاشمية (1)

ورشة بالجامعة الهاشمية حول الزراعة الذكية باستخدام طائرات بدون طيار

318422077_488601376701084_4404050812792912468_n

تأهل طالب أردني إلى نهائيات المسابقة العالمية Bayer Campus Digital Challenge