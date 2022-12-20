ندوة بالجامعة الهاشمية لعرض المنح التدريبية التي توفرها كلية لومينوس

الوكيل الاخباري - عقدت كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات بالجامعة الهاشمية بالتعاون مع كلية لومينوس الجامعية التقنية (LTUC) ، ندوة للتعريف بالمنح التدريبية المجانية ضمن برامج الدورات القصيرة (4-6) أشهر، وفرص العمل والتشغيل لطلبة تقنية المعلومات والتخصصات الأخرى التي تقدمها لومينوس.



وتحدث المشاركون في الندوة من كلية لومينوس عن الدورات التدريبية والحقول التي تتضمنها، والمنح التدريبية وإمكانيات توفير فرص العمل والمعارض الوظيفية التي تعقدها لومينوس، والشهادات الدولية التي يحصلون عليها .

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