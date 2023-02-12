ندوة بعنوان الثقافة بين فن الاستشراف ومتطلبات التطور باربد

الوكيل الاخباري - نظم ملتقى إربد الثقافي بالتعاون مع ملتقى المرأة للعمل الثقافي مساء اليوم، ندوة ثقافية حوارية بعنوان "الثقافة بين فن الاستشراف ومتطلبات التطور".



وقال الكاتب والباحث عبد المجيد جرادات إن الأحداث العالمية تسببت بالمزيد من المعاناة للشعوب العربية، وأدت إلى متغيرات مربكة وخلافات متنوعة، وتأسيسا على ذلك فإن واقع الحال يحتاج للاستشراف الحذر والتحليل الذي يتبلور من خلال دقة التشخيص، آخذين بعين الاعتبار أن تراكم الأزمات ضاعف من حجم المعاناة .

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