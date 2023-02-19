ندوة بيئية متخصصة للحفاظ على الغابات بعجلون

الوكيل الاخباري - نظم نادي الحوار الشبابي في مركز شابات عبين عبلين اليوم الأحد، ندوة بيئية متخصصة عن الحفاظ على الغابات ومنع التعديات عليها بالتعاون مع لجنة عجلون المجتمعية التابعة للصندوق الأردني الهاشمي "جهد "وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.



وقال رئيس شعبة الأمن البيئي في إقليم الشمال المقدم عمر حماد إن الإدارة الملكية تحرص دائما للتشبيك والتنسيق مع مختلف الجهات للحفاظ على الغابات ومنع التعديات عليها بكافة الأشكال لأنها تعد ثروة وطنية، مشددا على أهمية قيام المواطن بدوره في الاهتمام بالبيئة واتخاذ كافة الإجراءات التي تعني بصحته وبيئته والتعاون مع الجهات المختصة للقيام بواجباتها تجاه قضايا البيئة.

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