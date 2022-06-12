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الأحد، 12-06-2022 07:07 م

ندوة ثقافية بعنوان شواهد تاريخية من إربد

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الوكيل الاخباري - نظمت مبادرة "إربد تقرأ" بالتعاون مع جمعية "شباب البلد"، اليوم الأحد في ديوان آل كريزم/ بيت إربد التراثي، ندوة ثقافية بعنوان "شواهد تاريخية من إربد"، وسط حضور من المثقفين والأدباء والكتاب والمواطنين المهتمين من محافظة إربد.

وجرى خلال الندوة التي تأتي ضمن الإحتفالات بإربد عاصمة للثقافة العربية للعام 2022 وبمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية، الحديث عن الحقبة العثمانية للمدينة.

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