ورشة تناقش دور الإعلام بالتوعية البيئية في إربد

الوكيل الإخباري - نظم مركز شابات لواء الوسطية غربي إربد اليوم السبت، ورشة تناولت "دور الإعلام في التوعية البيئية"، والتي تأتي ضمن مبادرة " إربد تربتها حمرا" التي اطلقها المركز.

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وعرض المدرب أكثم مهيدات، خلال الورشة بمشاركة مجموعة من فتيات المركز، مفهوم الإعلام البيئي الذي يسعى إلى تحقيق أغراض حماية البيئة من خلال خطةٍ إعلامية موضوعة على أُسس علمية سليمة تستَخدم فيها وسائل الإعلام، وتخاطب الفئات المجتمعية المستهدفة، ويتمّ في أثناء هذه الخطة وبعدها تقويم أداء هذه الوسائل ومدى تحقيقها للأهداف البيئية.



وقال إن الاعلام البيئي يمثل أداة تعمل على توضيح المفاهيم البيئية، ونشر الثقافة البيئية والرقي بالوعي البيئي، وإحداث التأثير من خلال التخطيط الإعلامي المسبق للأهداف المرجوة من الطرح الإعلامي البيئي.



واشار الى أهمّ القضايا والمشكلات البيئية التي يتصدى لها الاعلام وأبرزها تغيّر المناخ، وحماية طبقة الأوزون، واستنزاف الموارد الطبيعية، والتنوّع البيولوجي والتصحر والتلوث.



وأكد مهيدات اهمية دور الشباب في تبني المبادرات التطوعية المهتمة بالبيئة لتحقيق اهداف ايجاد الإدراك وزيادة الوعي بقضايا البيئة وإمداد المجتمع بالمعلومات المُختلفة عن القضايا البيئية وتغيير الاتجاهات السلبية نحو البيئة وحث الأفراد على مواجهة المشكلات البيئية.