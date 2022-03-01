ندوة عن العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني بكلية الدفاع

الوكيل الاخباري - نظمت كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني الأردني"، للدارسين في دورة الدفاع الوطني 19، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.



وهدفت الندوة إلى التعرف على العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني الأردني وخصائصها ومزاياها ومخاطرها ومعرفة ماهيتها إن كانت عملات أم أصول وموقف البنك المركزي منها، إضافة إلى مناقشة موضوع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

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