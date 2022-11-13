ندوة في اليرموك إحياء لذكرى ميلاد المغفور له الملك الحسين بن طلال

الوكيل الاخباري - نظمت جامعة اليرموك، اليوم الأحد، ندوة بمناسبة ذكرى ميلاد جلالة المغفور له الحسين بن طلال، شارك فيها كل من العين السابق ثلاج ذيابات، والدكتور غازي العطنة وأدارها الدكتور رياض ياسين.



وقال عميد كلية الآداب في الجامعة الدكتور موسى ربابعة، إنه في الرابع عشر من تشرين الثاني من كل عام يستذكر الأردنيون بكل معاني الشرف والفخار ذكرى ميلاد جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، فهي ذكرى ميلاد ملك هاشمي نذر نفسه لرفعة الأردن والأردنيين .

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