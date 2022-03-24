ندوة في اليرموك تناقش تطبيق منهج منتسوري التربوي في المجتمع المحلي

الوكيل الاخباري - نظمت كلية الآداب في جامعة اليرموك بالتعاون مع كليتي التربية والشريعة في الجامعة اليوم الخميس، ندوة علمية نقاشية بعنوان "منهج منتسوري التربوي ومدى تطبيقه في المجتمع المحلي".



وتم خلال الندوة مناقشة مجموعة من المحاور، تناول الأول الذي قدمته الدكتورة ندى الناصر من قسم اللغات ، التعريف بالمنهج المنتسوري، بينت خلاله أن هذا النمط من التعليم يعتمد بالكلية على التربية الحسية عند الطفل، موضحة العلاقة القوية بين دور الوسط الذي يعيش به الطفل وبين قدرته على إدارة نفسه.

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