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الأربعاء، 09-03-2022 04:24 م

التربية لـ الوكيل : دوام طلبة المدارس أيام السبت سيبدأ اعتبارا من 30 نيسان

مدرسة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد المساعفة، إن دوام طلبة المدارس الحكومية أيام السبت سيبدأ اعتبارا من 30 نيسان المقبل.

وقال المساعفة لموقع الوكيل الاخباري ان الوزارة ستقوم بتقسيم أيام الدوام وجاهيا وعن بُعد، وأن يكون بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث ستكون على التوالي: يوم السبت 30/4 والسبت 7/5 والسبت 14/5 والسبت 21/5 والسبت 28/5 والسبت 4/6 والسبت 11/6.

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