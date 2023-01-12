نسبة حجوزات فنادق العقبة لفئة 5 نجوم 30% مع نهاية الأسبوع الحالي

الوكيل الاخباري - وصلت نسبة حجوزات فنادق مدينة العقبة لفئة 5 نجوم مع نهاية الأسبوع الحالي إلى 30%، مقابل 38% في البحر الميت، و36% في العاصمة عمّان، و26% في البترا، وفق الناطق باسم جمعية الفنادق الأردنية عضو مجلس الإدارة محمد القاسم .



وبين القاسم لـ "المملكة" أن نسب الإشغال في فنادق فئة الأربع نجوم، بلغت في العقبة 41%، والبحر الميت 21%، والعاصمة عمّان 25%، فيما كانت في البترا 25%.



وأوضح، أن فنادق فئة الثلاث نجوم بلغت نسب الإشغال فيها في عمّان 44%، والبترا 11%، والعقبة 34%.

اضافة اعلان