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الخميس، 12-01-2023 06:06 م

نسبة حجوزات فنادق العقبة لفئة 5 نجوم 30% مع نهاية الأسبوع الحالي

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الوكيل الاخباري - وصلت نسبة حجوزات فنادق مدينة العقبة لفئة 5 نجوم مع نهاية الأسبوع الحالي إلى 30%، مقابل 38% في البحر الميت، و36% في العاصمة عمّان، و26% في البترا، وفق الناطق باسم جمعية الفنادق الأردنية عضو مجلس الإدارة محمد القاسم .

وبين القاسم لـ "المملكة" أن نسب الإشغال في فنادق فئة الأربع نجوم، بلغت في العقبة 41%، والبحر الميت 21%، والعاصمة عمّان 25%، فيما كانت في البترا 25%.

وأوضح، أن فنادق فئة الثلاث نجوم بلغت نسب الإشغال فيها في عمّان 44%، والبترا 11%، والعقبة 34%.

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