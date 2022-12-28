حنيفات: 70% نسبة تجميع السدود خلال المنخفض

الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن نسبة تجميع السدود والحفائر الترابية من المياه بلغت نحو 70 % خلال المنخفض الأخير.

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وبين الحنيفات خلال كلمته الافتتاحية للملتقى الحواري مع القطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية أن الوزارة تسعى إلى مشروع حصاد مائي وطني شامل تتكاتف فيه الجهود لمواجهة تبعات التغير المناخي، التي تمثلت بالجفاف نتيجة تذبذب مياه الأمطار، مما أثر على الموسم الزراعي.



وأضاف أن الوزارة تعاملت مع تأثيرات التغير المناخي وفق محورين، الأول التوسع في الحصاد المائي والمشاريع الموفرة للمياه، والثاني منح قروض طاقة بديلة للمشاريع والصناعات الزراعية.