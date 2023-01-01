جمعية الفنادق: تحسن نسب إشغال الفنادق خلال عطلة رأس السنة

الوكيل الاخباري- تحسنت الحركة السياحية، ونسب إشغال الفنادق خلال عطلة رأس السنة بشكل كبير، وكانت نشطة ومرتفعة، خاصة في مناطق الجنوب "المثلث الذهبي"، والبحر الميت ومادبا.

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وعزا الناطق الإعلامي باسم جمعية الفنادق الأردنية محمد القاسم، هذا النشاط بالحركة السياحية، وارتفاع نسب إشغال الفنادق في هذه المناطق، إلى الحركة السياحية النشطة من الخارج، والعطلة الطويلة بمناسبة رأس السنة.



وتوقع، أن تكون الأرقام ونسب الحجوزات في العام الجديد مبشرة وجيدة، داعيًا إلى الاستمرار بالتركيز على دعم القطاع السياحي لأهميته الاقتصادية، حيث يعد القطاع رافدًا اساسيًا للاقتصاد الوطني ومساهمًا كبيرًا في تمكين المجتمعات المحلية وتشغيل الأيدي العاملة المحلية.



وبين القاسم، أن نسبة إشغال الفنادق خلال عطلة رأس السنة في عمان وصلت إلى 58 بالمئة للفنادق من فئة 5 نجوم، و 60 بالمئة لفئة 4 نجوم، أما في البحر الميت وصلت النسبة إلى 83 بالمئة لفئة 5 نجوم، و62 لفئة 4 نجوم.



وأشار إلى أن نسبة إشغال الفنادق في البترا، وصلت إلى 76 بالمئة لفئة 5 نجوم، و 83 بالمئة لفئة 4 نجوم.