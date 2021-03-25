نسب إشغال المستشفيات وغرف العزل في المملكة

الوكيل الاخباري -

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بلغت اليوم الخميس نسبة إشغال أسرة العزل في مستشفيات إقليم الشمال 51% ، فيما بلغت نسبة إشغال أسرة العناية الحثيثة 75% ، وبلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الإصطناعي 36%.أما في مستشفيات إقليم الوسط فبلغت نسبة إشغال أسرة العزل 73% ، فيما بلغت نسبة إشغال أسرة العناية الحثيثة 77% ، وبلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الإصطناعي 43% .وفي مستشفيات الجنوب ، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل: 34% ، وبلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 34% ، كما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 28%.