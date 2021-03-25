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الخميس، 25-03-2021 05:30 م

نسب إشغال المستشفيات وغرف العزل في المملكة

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الوكيل الاخباري - بلغت اليوم الخميس نسبة إشغال أسرة العزل في مستشفيات إقليم الشمال 51% ، فيما بلغت نسبة إشغال أسرة العناية الحثيثة 75% ، وبلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الإصطناعي 36%.
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أما في مستشفيات إقليم الوسط فبلغت نسبة إشغال أسرة العزل 73% ، فيما بلغت نسبة إشغال أسرة العناية الحثيثة 77% ، وبلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الإصطناعي 43% .

وفي مستشفيات الجنوب ، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل: 34% ، وبلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 34% ، كما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 28%.

 




 

 


 

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