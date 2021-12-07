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الثلاثاء، 07-12-2021 10:44 ص

نشرة استرشادية لأسعار الدجاج.. والصناعة والتجارة تلوح بفرض سقوف سعرية

نشرة استرشادية لأسعار الدجاج.. والصناعة والتجارة تلوح بفرض سقوف سعرية

ددددددددد


الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أنها ومن خلال عمليات الرصد اليومي لأسعار المواد التموينية وخاصة الأساسية منها لاحظت ارتفاعا غير مبرر على أسعار الدجاج الطازج والمباع من خلال النتافات.

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وأضافت الوزارة في تصريح صحفي اليوم أنه تم تحديد أسعار استرشادية للدجاج الطازج المباع من خلال الشركات المنتجة الى المحلات التجارية وبواقع 175 الى 180 قرشا للكيلو وللدجاج الحي المباع للنتافات بـ 135 قرشا للكيلو كحد أعلى.


وأشارت الوزارة الى أنها ستتخذ إجراءات أخرى كتحديد سقوف سعرية للدجاج اذا ارتفعت الأسعار بشكل غير مبررة بعد هذا الاجراء.

 




 

 


 

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