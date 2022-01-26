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الأربعاء، 26-01-2022 07:02 ص

نشطاء يناشدون الحكومة عبر تويتر: افتحوا المدارس لإيواء اللاجئين

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
ناشد عدد من النشطاء عبر منصة تويتر الحكومة بفتح المدارس لإيواء اللاجئين خوفا وحفاظا على صحتهم وسلامتهم من المنخفض القطبي الثلجي القادم إلى المملكة خلال ساعات .

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وتداول النشطاء اليوم الأربعاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" صورا للاجئين خلال السنوات الماضية وهم يعانون البرد الشديد من كبارهم ونسائهم إلى صغارهم.


وأضافوا أن الحديث عن المنخفض وقوته وبرودته يزيدهم خوفا وقلقا على اللاجئين داخل المخيمات مناشدين الحكومة اتخاذ الإجراء المناسب قبل بدء المنخفض الجوي.


وتتأثر المملكة اليوم الاربعاء بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً من اصل قطبي؛ الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق، الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تثير الغبار خاصة في مناطق البادية مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة، وتدريجياً واعتباراً من ساعات الظهيرة تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة لتتحول الأجواء إلى غائمة، مع سقوط زخات من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، ومع ساعات العصر يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة حيث تكون الهطولات غزيرة أحياناً و مصحوبة بالرعد وتساقط زخات البرد في بعض المناطق مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، كما تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها الى 1000متر عن سطح البحر وما يزيد .

 




 

 


 

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