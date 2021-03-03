نقابة الأطباء لـ الوكيل : 3 أطباء مصابين بسلالة كورونا المتحورة

الوكيل الإخباري - أكد القائم بأعمال نقيب الأطباء، الدكتور محمد الطراونة، أن (3) أطباء يتواجدون تحت أجهزة التنفس الاصطناعي ، إثر إصابتهم بفيروس كورونا.
وبين الطراونة ، الأربعاء لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك (5) أطباء في قسم العناية الحثيثة ، منهم (3) أطباء مصابين بسلالة كورونا البريطانية المتحورة، حيث أنهم يتلقون العلاج اللازم .
وشدّد على أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية بين صفوف "الجيش الأبيض" ، نتيجة لتواصلهم المباشر مع المرضى .
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