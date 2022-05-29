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الأحد، 29-05-2022 10:56 ص

نقابة التعليم الخاص تطلق حملة "ساعدني لاختيار مدرسة لأبنائي"

ممممممممم


الوكيل الإخباري - أطلقت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص وللمرة الثالثة على التوالي، حملة "ساعدني لاختيار مدرسة لأبنائي"، التي تهدف إلى مساعدة أولياء أمور الطلبة في عملية اختيار المدرسة المناسبة لأبنائهم ضمن قطاع المدارس الخاصة على مستوى محافظات المملكة. 

وأوضحت النقابة في بيان صحافي اليوم، إن الحملة تنظمها لجنة المعلمين النقابية وللعام الثالث على التوالي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية وحرص النقابة على خدمة الأهالي وأولياء الأمور في اختيار المدرسة المناسبة، وضمان توفير التعليم الجيد لأبنائنا الطلبة، وفق معايير معتمدة تستند على قاعدة بيانات خاصة بالمدارس العاملة في القطاع.  

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وقال رئيس اللجنة لؤي الرمحي، إن الدافع وراء هذه الحملة، التي أثبتت نجاحها في الاعوام السابقة، الشكاوى المتكررة كل عام من قبل الأهالي مع قرب انتهاء العام الدراسي، والمتعلقة بالمدارس الخاصة ومدى جودة الخدمات التعليمية والتربوية التي تقدمها ومدى انسجام ذلك مع الرسوم الدراسية التي تتقتضها. 
وأضاف الرمحي، إن اللجنة خصصت رقم الهاتف ( 0796446450) للاتصال الهاتفي والواتس آب، للإجابة على الاستفسارات الواردة بشأن الحملة، مشيرا إلى أن اللجنة لديها المعلومات الشاملة والدقيقة عن جميع المدارس الخاصة ومستواها العلمي والتربوي ومستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها. 


وتشمل المعايير، وفق الرمحي، على عدد من النقاط أهمها: عدد الشكاوى التي تم رصدها من المعلمين وثبت أنها صحيحة، التغذية الراجعة الواردة من الأهالي، الهيئة التدريسية من حيث الخبرات والمؤهلات، تجهيزات المدرسة من مختبرات وملاعب .. مقارنة مع الأقساط المدرسية، نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة، سمعة المدرسة الأكاديمية(مخرجات التعليم)، نوعية الطلاب، مدى التواصل مع أولياء الأمور. 


ولفت الرمحي الانتباه إلى، أن النقابة وخلال تواصلها مع المعلمين في الميدان التربوي ورصدها لواقع المدارس الخاصة خلال السنوات الماضية؛ استطاعت أن تطور قاعدة بيانات تتضمن العديد من المعلومات بشأن الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس وعلى مستوى محافظات المملكة.


 




 

 


 

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