نقابة الجيولوجيين الأردنيين تنعى شهداء الوطن

الوكيل الإخباري - نعت نقابة الجيولوجيين الأردنيين شهداء الوطن من رجال الامن العام.





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وقالت النقابة في بيان لها، ان المجلس وباسم أعضاء الهيئة العامة يعرب عن بالغ تعازيه ومواساته للشعب الأردني الواحد ولأسر الشهداء الذين نذروا أرواحهم ودمائهم فداء لثرى الأردن.



وتالياً نص البيان:



قال تعالى: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ)



بكل مشاعر الحزن والغضب والألم تنعى نقابة الجيولوجيين الأردنيين شهداء الوطن من مرتبات جهاز الأمن العام، الذين استشهدوا يوم الاثنين الموافق 19/12/2022 خلال قيامهم بواجبهم أثناء مداهمة أحد المشتبه بهم بمقتل الشهيد العميد الدكتور عبدالرزاق الدلابيح، الذي ارتقى شهيداً برصاص الغدر الآثم، أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين على القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان.



إن الأردنيين وإذ يتخندقون جميعاً مشاريع استشهاد في سبيل الوطن فإننا في نقابة الجيولوجيين الأردنيين وباسم أعضاء الهيئة العامة كافة نستنكر ونستهجن ونرفض هذا العمل الإرهابي ونؤكد بأن دماء شهداء الوطن الذين استشهدوا دفاعا عن وجود هذا الوطن وتقدمه وأمنه وقيمه وتاريخه من رجال أجهزتنا الأمنية البواسل والذين نثق بحكمتهم وقدرتهم لدحر المعتدين كما نثق بوعي الشعب الأردني الواحد من خلال وحدة الصف والرأي والكلمة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين أياً كان مصدرهم ومنبعهم والالتفاف حول القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية.



وإن المجلس وباسم أعضاء الهيئة العامة في نقابة الجيولوجيين الأردنيين يعرب عن بالغ تعازيه ومواساته للشعب الأردني الواحد ولأسر الشهداء الذين نذروا أرواحهم ودمائهم فداء لثرى الأردن، سائلين المولى العلي القدير أن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل. حمى الله الأردن من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وعبث العابثين، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته ومغفرته.