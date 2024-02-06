بحث التعاون بين العقبة الخاصة والسفارة الصينية

الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز مع السفير الصيني لدى المملكة تشن تشوان دونغ أوجه التعاون المشترك لزيادة الاستثمارات الصينية في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة واللوجستيات في العقبة.

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كما تم بحث العلاقات الأردنية الصينّية وأهمية البناء عليها بما يخدم المصالح المشتركة واستكشاف الفرص الجديدة لتعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة.



وعرض الفايز الحوافز والمزايا الاستثمارية والضريبّية التي تُقدمها السلطة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في منطقة العقبة الخاصة التي تتمتع ببيئة استثمارية آمنّة ومستقرة وقادرة على جذب الاستثمار الصيني، إضافة الى موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين قارات العالم، لاسيما مع ارتباط الأردن باتفاقيات التجارة الحرّة مع العديد من دول العالم ما يؤهله لأن يكون بوابّةً سياحية واستثمارية ولوجستية مهمة والطريق الأمثل للتجارة في المنطقة.



وأشار الفايز إلى استعداد السلطة لاستضافة رجال الأعمال والمستثمرين الصينيّين واطلاعهم على الفُرص والحوافز الاستثمارية، وتوفير جميع التسهيلات والمزايا الاقتصادية للشركات المهتمة بالاستثمار في مناطق العقبة الحيوية والتي تربط العديد من الوجهات عبر القارات.



من جانبه، أشاد دونغ بالبيئة الاستثمارية في المنطقة الخاصة، مبينا أن الصين لها العديد من الاستثمارات في منطقة العقبة في المجال التجاري والصناعي.

ودعا السلطة إلى المشاركة في برنامج تدريبي لتبادل الخبرات الصينية أطلقته الحكومة في الصين.



وأعرب عن شكره لسلطة العقبة على دعمها المتواصل ومتابعتها لشؤون المستثمرين والعمالة الصينية في العقبة.



وحضر اللقاء نائب الرئيس مفوض الاقتصاد والسياحة المهندس حمزة الحاج حسن.