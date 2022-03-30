نقص بالتمور المحلية قبيل رمضان والأسعار مستقرة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



أكد رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس أنور حداد أنه لا نية لرفع أسعار التمور المحلية والمستوردة خلال شهر رمضان .

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وأوضح حداد اليوم الأربعاء في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن أسعار التمور المحلية تتراوح بين دينار إلى 4 دنانير للكيلو في الأسواق منوها أنه يوجد نقص التمور المحلية بسبب ارتفاع كلف الإنتاج بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التصدير 50% .



أما حول التمور المستوردة نوه أنها متوفرة في الأسواق وتتراوح أسعارها ما بين 5 إلى 6 دنانير .



علماً أن الأردن يصدر التمور إلى أكثر من 15 دولة منها " الإمارات، قطر، الكويت، فرنسا، بريطانيا، مغرب".

