الأربعاء 30-03-2022
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الأربعاء، 30-03-2022 11:18 ص

نقص بالتمور المحلية قبيل رمضان والأسعار مستقرة

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

 
أكد رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس أنور حداد أنه لا نية لرفع أسعار التمور المحلية والمستوردة خلال شهر رمضان . 

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وأوضح حداد اليوم الأربعاء في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن أسعار التمور المحلية تتراوح بين دينار إلى 4 دنانير للكيلو في الأسواق منوها أنه يوجد نقص التمور المحلية بسبب ارتفاع كلف الإنتاج بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التصدير 50% .


أما حول التمور المستوردة نوه أنها متوفرة في الأسواق وتتراوح أسعارها ما بين 5 إلى 6 دنانير . 


علماً أن الأردن يصدر التمور إلى أكثر من 15 دولة منها " الإمارات، قطر، الكويت، فرنسا، بريطانيا، مغرب".


 




 

 


 

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