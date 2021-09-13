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الإثنين، 13-09-2021 01:16 م

نقيب الصيادلة لـ الوكيل : ما يزيد عن 100 مليون دينار مستحقاتنا من الحكومة

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نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني -  أكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني  أن الحكومة لم تقم بصرف المستحقات لصالح النقابة والتي تزيد عن  100 مليون دينار.

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وعبّر الكيلاني الاثنين خلال حديثه لـ"الوكيل الإخباري" عن استيائه حيال تسويف ومماطلة الحكومة بتسديد مستحقاتها للنقابة بشأن الشراء الموحد للأدوية ما أثقل الأعباء المالية للنقابة وتسبّب باستياء أعضائها .

 

" نقابة الصيادلة تدق ناقوس الخطر وبات الأمر يشكّل عبئا إضافيا على موردي الأدوية ، لعدم تمكنهم من شرائها " ، وفق الكيلاني الذي أوضح أنه خاطب الحكومة مرارا في هذا الشأن دون جدوى.

 

 

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