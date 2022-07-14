نقيب الصيادلة يطالب بحماية المهنة من الدُخلاء

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة أهمية الدور الرقابي على الصيدليات للتأكد من ممارسة العمل من قبل أشخاص مؤهلين حاصلين على شهادات بالتخصص.

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وقال العبابنة في تصريح لـ"الوكيل الإخباري"، إن هناك دخلاء على المهنة يعملون داخل الصيدليات وهذا يعتبر مخالفا للقانون ويجب محاسبتهم.



وأضاف أن الصيدلية تغلق فورا عند اكتشاف المخالفة وفق القانون.



وأشار العبابنة إلى ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء للرقابة على الصيدليات والتحقق من هوية الشخص الذي يعمل فيها لتجنب حدوث أخطاء في صرف الوصفات الطبية.



وبيّن أن مجلس النقابة الجديد سيعمل لضبط المهنة وحمايتها من الدخلاء المخالفين الذين قد يعرضون حياة الناس للخطر.



يشار إلى أن أحد العاملين (غير صيدلي) باحدى صيدليات محافظة مأدبا قام بصرف إبرة (منع حمل) لطفل بدلا من إبرة (مضاد حيوي) خلال عطلة عيد الأضحى، ما استدعى إدخال الطفل للمستشفى، وفق ما أفاد به ذوي الطفل لـ"الوكيل الإخباري".

إعطاء إبرة "منع حمل" لطفل في مأدبا بدلا من المضاد الحيوي





