الغذاء والدواء تقدّم 4 آلاف استشارة فنية حول المستلزمات الطبية والتجميلية

الوكيل الإخباري - قدمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء لمتلقي الخدمة من خلال مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات نحو 4 آلاف استشارة فنية حول المستلزمات الطبية ومواد التجميل خلال عام 2021.

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وقال مدير عام المؤسسة، الدكتور نزار مهيدات، اليوم الخميس، إن الاستشارات المقدمة تركزت حول متطلبات تسجيل وتسعير وتصنيف المستلزمات والأجهزة الطبية حسب أسس التسجيل المعتمدة، ومتطلبات استيراد المستلزمات التي لا تحتاج إلى تسجيل، بالإضافة إلى متطلبات تحليل المستلزمات الطبية.



فيما تركزت الاستشارات المتعلقة بمواد التجميل، وفق مهيدات، حول متطلبات التسجيل واعتمادية بعض الوثائق مثل GMP، وISO وتصنيف المستحضر إلى تجميلي أو تجميلي صيدلاني ومسجل أم غير مسجل والتراكيز الممنوعة في مواد التجميل.



وبخصوص استيراد مواد التجميل، أشار مهيدات إلى أن الاستشارات شملت توضيح متطلبات استيراد المواد الأولية في حال الصناعة والتجارة، والاستيراد الموازي والاستيراد الشخصي والكمية المسموح باستيرادها.



واستقبلت المؤسسة طلبات الاستشارات والاستفسارات من خلال الاتصالات الهاتفية والرسائل الإلكترونية والمخاطبات الرسمية، وتم التعامل معها من خلال أسس واضحة لضمان مطابقة المستلزمات الطبية ومواد التجميل للقواعد الفنية والمعايير المعتمدة.



يذكر أن مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات قدمت، من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني، الأدلة التوعوية وعدد من النشرات التوعوية والتثقيفية حول بطاقة البيان للمستحضر التجميلي والتجميلي الصيدلاني، والخدمات المقدمة في مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات، ومتطلبات تسجيل المستحضرات التجميلية والتجميلية الصيدلانية وبما يكفل توضيح الإجراءات أمام متلقي الخدمة وتمكينهم من الحصول على الخدمات والمعلومات المطلوبة بيسر وسهولة.



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