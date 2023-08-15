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الثلاثاء، 15-08-2023 02:44 م

"نقيب تجار القرطاسية": الإقبال ضعيف وغير ملحوظ بسبب تغول القطاعات الأخرى

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أكد نقيب تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية محمد حجير، أن الإقبال على قطاع المكتبات والقرطاسية ضعيف وغير ملحوظ .اضافة اعلان


وقال حجير، لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الثلاثاء إن ضعف الإقبال يعود لعدم تزامن موعد التحضيرات للعام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية مع موعد صرف الرواتب .

وتوقع أن يزداد الإقبال على شراء القرطاسية مع بداية دوام المدارس الخاصة والذي يصادف نهاية شهر آب الحالي .

ولفت أنه القطاع يواجه تحديات بسبب تغول بعض المحلات التجارية غير المخصصة في القرطاسيات مثل محلات الملابس ومحلات أدوات منزلية والتي تقوم بافتتاح "مهرجان العودة إلى المدارس" وتنافس المكتبات في عملها. 

وأشار أن تجار القطاع قدموا كتاب رسمي لوزير الصناعة والتجارة للمطالبة بحل جذري لإنهاء تغول القطاعات الأخرى على تجار القرطاسية مؤكداً بأنهم ينتظرون الاستجابة لمطالبهم.

 




 

 


 

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