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نقيب شركات التخليص يطالب بإعادة الرسوم التي استوفيت نتيجة الإضراب وأعفتها الحكومة

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الثلاثاء، 03-01-2023 03:14 م

نقيب شركات التخليص يطالب بإعادة الرسوم التي استوفيت نتيجة الإضراب وأعفتها الحكومة

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الوكيل الإخباري - حذر نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة من عودة مسلسل تعطل الموانئ التي تعتبر العصب الرئيسي للاقتصاد الأردني مطالبا بضرورة إزالة البيروقراطية في تنفيذ القرارات.اضافة اعلان


كما طالب أبو عاقولة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بالإسراع لإيجاد آلية لإعادة الأموال المدفوعة بدل أرضيات نتيجة إضراب الشاحنات وعدم الالتفاف على الفترات لخصم مبالغ من الأعطال والتي صدر فيها قرار من مجلس الوزراء يقضي بعدم استيفاء بدل أرضيات أو رسوم أخرى نتيجة الإضراب.

وأكد أن قيمة تلك البدلات تقدر بالملايين ومن شأنها أن تحرك سوق التخليص وتساعد الشركات على تسيير أعمالها وتخليص بضائعها بأسرع وقت وبأقل الكلف، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على أعمال الشركات.

ولفت أبو عاقولة إلى أن عدد الحاويات المستوعبة والمخزنة خلال فترة الإضراب تجاوزت (13) ألف حاوية وآلاف السيارات "الرورو" وأطنان الحديد وغيرها من بضائع التخليص المحلي أو المارة عبر الترانزيت، وهو ما رفع قيمة الرسوم التي يفترض أن تعود لأصحابها.

وقال إنه وعلى الرغم من قرار مجلس الوزراء وسلطة العقبة بعدم استيفاء الرسوم إلا أن شركة ميناء الحاويات ما زالت تستوفي رسوم الأرضيات وهذا يعتبر مخالفا لقرار مجلس الوزراء، مؤكدا على ضرورة إعادة تلك الأموال الى أصحابها والتي تم استيفائها من قبل شركة ميناء الحاويات وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بأسرع وقت.

 




 

 


 

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