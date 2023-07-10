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الإثنين، 10-07-2023 04:35 م

نهر الأردن ومجلس محافظة العقبة يطلقان حافلة الابتكار المتنقل

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الوكيل الاخباري - أطلقت مؤسسة نهر الأردن /مركز الملكة رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات، بالتعاون مع مجلس محافظة العقبة، حافلة الابتكار المتنقل، وذلك ضمن مشروع نحو مجتمع مبتكر ومتمكن، بهدف تمكين الشباب والمرأة من إدارة مشاريع ريادية إنتاجية تعود عليهم بالنفع والفائدة وتخفف من نسب البطالة في العقبة.

وقال محافظ العقبة خالد حجاج، خلال رعايته حفل الإطلاق، إن رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني تهدف إلى تمكين الشباب من الدخول إلى المئوية الثانية بكل اقتدار وعزيمة من خلال تدريبهم على المشاريع الإنتاجية التنموية، ما يتطلب من المؤسسات العامة والأهلية وضع استراتيجيات طويلة الأمد لتكون خارطة طريق تسير عليها، وتحقق الإستدامة وخدمة المجتمع المحلي.

وأشاد بجهود مؤسسة نهر الأردن التي استطاعت التقاط رسائل جلالة الملك وولي عهده الأمين، وسد الفجوة التنموية بين المركز والأطراف واجتراح مثل هذه المشاريع التنموية الناجحة .

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