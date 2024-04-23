الثلاثاء 23-04-2024
الوكيل الاخباري
 

دهس مواطن في محافظة الزرقاء

السير تكشف سبب الازدحام المروري في صويلح

فيديو - مقتل 10 في تصادم مروحيتين عسكريتين في ماليزيا

التشاؤم من الزواج بين العيدين .. الافتاء الأردنية تعلق

الجامعة العربية تعقد دورة غير عادية غدا بناء على طلب فلسطين

منتدى التواصل الحكومي يستضيف اليوم وزير التربية والتعليم

في سابقة الأولى من نوعها .. رئيس ألمانيا يزور تركيا حاملاً 60 كيلو من الشاورما

الذهب عالمياً يرتفع من أدنى مستوى في أسبوع

تعرف على أسعار الخضار محلياً اليوم الثلاثاء

الاحتلال يقتحم البلدة القديمة في مدينة نابلس

الثلاثاء، 23-04-2024 07:16 ص

"نورت الأردن" يتصدر التواصل الإجتماعي في الأردن ترحيباً بأمير دولة الكويت

9


الوكيل الاخباري - تصدر وسم "نورت الاردن" اليوم الثلاثاء عبر منصة "إكس" استقبالا بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة والذي تبدأ زيارته للأردن اليوم.

اضافة اعلان


ورحب النشطاء بسمو الشيخ معبرين عن العلاقة الوطيدة التي تربط الشعب الأردني والشعب الكويتي والقيادتيين  الحكيمتين، قائلين "هلا بأمير الكويت الحبيب الأمير مشعل".


وتعتبر العلاقات الأردنية الكويتية متميزة ومتينة وتاريخية ومستمرة في عهد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد وجلالة الملك عبدالله الثاني على نهجها القائم على مبدأ الاحترام المتبادل وتبادل المصالح المشتركة والسعي لتحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.


وتنبع أهمية زيارة  أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى الأردن، وهي الأولى منذ توليه مقاليد الحكم لما تتمتع به العلاقات الأردنية الكويتية من قوة ومتانة وتطابق المواقف بين البلدين الشقيقين في مجمل القضايا العربية.


وتُعد دولة الكويت الشقيقة من أكبر الدول المستثمرة في الأردن، حيث بلغ حجم الاستثمارات الحكومية والأهلية نحو 20 مليار دولار في قطاعات النمو والتعليم والطاقة والصناعة وغيرها.

 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
72023910654146460938

السير تكشف سبب الازدحام المروري في صويلح

ووو

التشاؤم من الزواج بين العيدين .. الافتاء الأردنية تعلق

000

منتدى التواصل الحكومي يستضيف اليوم وزير التربية والتعليم

438127723_745183971124777_6774914369282486409_n

الانتهاء من أعمال فتح شارع في ماحص

0L5A5725

تعرف على أسعار الخضار محلياً اليوم الثلاثاء

فرص عمل

وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

أخبار متعلقة
خخ

بدء زيارة أمير الكويت للأردن اليوم

662657c1a9e66

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في مأدبا - أسماء

66030886acfc5

الملك يؤكد خلال لقائه مقدسيين دعم الأردن المستمر لصمود الأشقاء الفلسطينيين

WhatsApp Image 2024-03-26 at 5.09.15 PM

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من اتحاد الكتاب والأدباء

1711460401870

الخلايلة يفتتح مسجد اليسرى في قضاء الظليل بالزرقاء

WhatsApp Image 2024-03-25 at 8.24.09 PM

العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية في طليعة المساندين للأشقاء الفلسطينيين