"نورت الأردن" يتصدر التواصل الإجتماعي في الأردن ترحيباً بأمير دولة الكويت

الوكيل الاخباري - تصدر وسم "نورت الاردن" اليوم الثلاثاء عبر منصة "إكس" استقبالا بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة والذي تبدأ زيارته للأردن اليوم.

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ورحب النشطاء بسمو الشيخ معبرين عن العلاقة الوطيدة التي تربط الشعب الأردني والشعب الكويتي والقيادتيين الحكيمتين، قائلين "هلا بأمير الكويت الحبيب الأمير مشعل".



وتعتبر العلاقات الأردنية الكويتية متميزة ومتينة وتاريخية ومستمرة في عهد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد وجلالة الملك عبدالله الثاني على نهجها القائم على مبدأ الاحترام المتبادل وتبادل المصالح المشتركة والسعي لتحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وتنبع أهمية زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى الأردن، وهي الأولى منذ توليه مقاليد الحكم لما تتمتع به العلاقات الأردنية الكويتية من قوة ومتانة وتطابق المواقف بين البلدين الشقيقين في مجمل القضايا العربية.



وتُعد دولة الكويت الشقيقة من أكبر الدول المستثمرة في الأردن، حيث بلغ حجم الاستثمارات الحكومية والأهلية نحو 20 مليار دولار في قطاعات النمو والتعليم والطاقة والصناعة وغيرها.

اهلا وسهلا نورت الاردن واهلها الامير الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح ❤️🇯🇴🇰🇼 — loord alqadi🇯🇴💫 (@loordalqadi) April 23, 2024

يا مرحبا بضيف الاردن الكبير .. نورت الاردن سمو الأمير — Raad Alkhezai AlFrihaat (@Khozai_Freihat) April 22, 2024





نورت سيدي الأمير بين اهلك وأخوانك وعزوتك ودام عزك وعز الكويت الحبيب ❤️🇯🇴🇰🇼 زيارة الأردن كاول بلد بعد الزيارات الخليجيه الشقيقه يأتي الأردن لتكون انطلاقة أميرنا الحبيب امير دوله الكويت ليبدا مشواره العربينورت سيدي الأمير بين اهلك وأخوانك وعزوتك ودام عزك وعز الكويت الحبيب ❤️🇯🇴🇰🇼 https://t.co/lPnpLs0HuY April 22, 2024