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الأحد، 25-06-2023 06:32 م

هام بشأن شراء وذبح الأضاحي بالاردن

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الوكيل الاخباري - دعت جمعية حماية المستهلك، القصابين والمواطنين الراغبين بشراء وذبح الأضاحي، الإلتزام بالأماكن التي حددتها الجهات الرقابية، والتقيد بالشروط الصحية اللازمة للحفاظ على النظافة، وضمان عدم انتشار الأوبئة والأمراض.

وحذرت الجمعية من خطورة الذبح العشوائي، واللجوء إلى القصابين المتجولين نظرا للمخاطر التي ستؤثر على المستهلكين، وعلى سلامة الأضحية والصحة والبيئة، مطالبة الجهات الرقابية، تشديد الرقابة على أماكن بيعها، للحد من عمليات الغش التي قد تحدث للمواطنين.

وبين رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، في بيان ، اليوم الأحد، أن قيام الجهات الرقابية بتكثيف حملاتها التفتيشية، سيقلل من حالات التضليل والغش التي ممكن ان تحدث من قبل البعض.

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