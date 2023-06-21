مستشفى الإسعاف والطوارئ في مستشفيات البشير يحصل على الاعتمادية

الوكيل الاخباري - أكد الكشف النهائي لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية تحقيق مستشفى الإسعاف والطوارئ والعيادات الخارجية في إدارة مستشفيات البشير المعايير اللازمة لحصولهما على اعتمادية المجلس، وللمرة الأولى وبنتائج مميزة على المستوى العلاجي والتقني والإداري وبيئة العمل وسلامة المنشأة.



وأشاد فريق التقييم بالمهنية العالية التي وجدها في المستشفى، وللاستجابة المميزة لتطبيق المعايير المطلوبة والموزعة على عدة أبواب منها؛ حقوق المرضى وعائلاتهم، وتقييم حالة المريض، والعناية الطبية والتمريضية، وإدارة الدواء، وأمور ضبط العدوى، وسلامة البيئة الداخلية والخارجية للمستشفى، إضافة إلى كفاءة الكوادر وإدارتها.

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