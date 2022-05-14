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السبت، 14-05-2022 07:17 م

هام حول التسجيل في برنامج الدعم النقدي الموحد

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، إن الصندوق قرر إعادة فتح باب التسجيل في برنامج الدعم النقدي الموحد ابتداء من صباح يوم غدٍ الأحد ولغاية نهاية العام الحالي.

وأضاف الضمور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن الأسر التي لم تتقدم بطلب لبرنامج الدعم النقدي الموحد خلال شهر كانون الأول من العام الماضي والأسر التي لم تستكمل طلباتها تستطيع التسجيل إلكترونيًا على الرابط ( https://takaful.naf.gov.jo )، لافتا إلى أن يستثنى من تقديم الطلب الأسر التي تقدمت بطلب لبرنامج الدعم النقدي الموحد خلال شهر كانون الأول من العام الماضي والأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة.

وبين أن الصندوق سيقوم بدراسة الطلبات الجديدة، وفقًا لنتائج اختبار نظام الاستهداف الحكومي الموحد الذي يعتمد أكثر من 57 مؤشرا تعبر عن أهم العوامل التي ترتبط بتحديد مستوى معيشة الأسر ومستوى حاجة الأسر للدعم والمساعدة؛ ليجري بعدها إعادة ترتيب الأسر الأشد فقرًا شهريًا.

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