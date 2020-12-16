الأربعاء 16-12-2020
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الأربعاء، 16-12-2020 12:10 م

تنفيذا لبرنامج تكافل 3

هام للأردنيين بشأن المعونات المالية - رابط

قرار ا
مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ، ناجح صوالحة ، أن المنصة الخاصة بتقديم طلبات برنامج تكافل 3 للأسر المستحقة ، ستنطلق السبت القادم الموافق  19 من الشهر الجاري .

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وبين صوالحة ، الأربعاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه بإمكان الفئات المستحقة زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق المعونة الوطنية من خلال الرابط ( أنقر هنا ).

 

" أن البرنامج يهدف للتخفيف على الأردنيين ، الذين يعانون من أعباء مادية ، خاصة في ظلّ جائحة كورونا ، حيث بات من الصعب عليهم تسديد التزاماتهم ، والقيام بمسؤولياتهم المادية "، وفق صوالحة.

 

وكان وزير التنمية الاجتماعية ، أيمن المفلح أكد في وقت سابق ،  أن المعونات المالية ستقدم طوال العام المقبل، منوها أنه سيتم تقديم الدعم النقدي للفئات المستحقة بأثر رجعي لشهر كانون الثاني مع دعم نقدي لشهر شباط القادم  .

وأشار - حينها - أن العمالة غير المنظمة هي المستهدفة من قبل صندوق المعونة الوطنية، فيما تكون العمالة المنظمة من مسؤولية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .

وأضاف " سيتم استقبال كافة الطلبات المقدمة من عمال المياومة في القطاع غير المنظم والأسر العفيفة ، ودراسة تلك الطلبات ، لتحديد مدى الاستفادة من البرنامج".

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