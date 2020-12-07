توضيح حكومــي جديد بشأن دعم الخبز

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد وزير التنمية الاجتماعية ، أيمن المفلح ، أن الوزارة تقوم بدراسة التظلّمات بشأن دعم الخبز ، للأشخاص الذين قدموا إليه عبر منصّة خاصة .

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جاء ذلك ، خلال حديثه مع الإعلامي محمد الوكيل ، الإثنين ، حيث أوضح المفلح ، أنه في حال اتّضح أن العائلة تستحق الدعم ، فإنه سيتم التواصل معها ، في سبيل صرفه.

وأشار المفلح لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، أن هنالك عائلات لم تحصل على الدعم ، لعدم قيامها بإنشاء محافظ إلكترونية من خلال البنوك ، أو أنّهم قاموا بإنشاء أكثر من محفظة ، أو أنهم ينتظرون أن يصلهم الدعم إلى منازلهم حيث أنهم لم يقوموا بإنشاء محافظ خاصة لهم .

وأبدى استعداده للإجابة على استفسارات المواطنين بهذا الشأن ، ومراجعة البيانات الخاصة للتأكد من إمكانية الاستفادة من "دعـم الخبــز "، في حال لم يحصلوا عليه.

ولفت أن 16 ألف عائلة لم تحصل على الدعم ، من أصل مليونين و(200) ألف عائلة .

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