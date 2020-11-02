هام للحصول على تصاريح الحظر الشامل ليوم الجمعة

الوكيل الإخباري - دعت هيئة الإعلام، اليوم الاثنين، ممثلي وسائل الإعلام الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مقرات مؤسساتهم أثناء فترة حظر التجوّل الشامل الذي سيطبّق في المملكة يوم الجمعة المقبل، إلى تقديم طلب للحصول على استثناء من القــرار.

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وأكدّت الهيئة في بيان اطلع "الوكيل الإخباري"، عليه أنّ التصاريح الإلكترونية الموجودة لدى الإعلاميين لا تخولهم بالحركة خلال فترة الحظر الشامل.



وأوضحت، أنّه وبهدف التسهيل على قطاع الإعلام، ستمنح تصاريح مرور مؤقتة لممثلي وسائل الإعلام ليوم الجمعة المقبل ، من خلال التقدّم بطلب استثناء من قرار الحظر الشامل، عبر تعبئة جميع الخانات في ملف "الاكسل" المرفق في الرابط https://bit.ly/34r5XP0 ، ومن ضمنها الاسم الرباعي، والمسمى الوظيفي، والعمل المطلوب إنجازه، وإرساله عبر البريد الإلكتروني [email protected]، مشيرة إلى أنّه لن ينظر في أي طلب غير مستوفٍ للشروط المشار إليها.



وأكدّت الهيئة، أنه لن يتم اعتماد الطلبات الواردة عبر تطبيق الواتس آب ـ أو التي تصل بشكل فرديّ دون علم المؤسسة الإعلامية المخولة بطلب الاستثناء، كما أنه لن ينظَر بأي طلب يرد إلى البريد الإلكتروني المعلن بعد الساعة الثالثة من عصر يوم غد الثلاثاء.



ولفتت إلى أنّ هذه الاستثناءات المؤقتة تمنَح لغايات التنقّل وإنجاز الأعمال الإعلامية الضرورية ولا يسمح باستخدامها لغايات شخصية، مشيرة إلى أنّ استخدام هذا التصريح المؤقت لغير الغــايات التي منح من أجلها، سيعرّض صاحبه للمساءلة القانونية وسحب التصريــح منه.



وقالت الهيئة أنّه سيجري التواصل مع المؤسسة صاحبة الطلب عند صدور الاستثناءات، عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني الذي جرى إرسال طلب الاستثناء منه، لإعلامها بصدور موافقة خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على الطلب، والأرقام التسلسلية الفردية الخاصة بها، وذلك مساء الخميس المقبل، ولن تكون هناك تصاريح إلكترونية أو ورقية تستوجب التسليم.

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