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الأحد، 02-10-2022 12:03 م

هام من أمن الجسور للمسافرين عبر جسر الملك حسين

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الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة أمن الجسور، التابعة لمديرية الأمن العام، عن تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين يوم غد الإثنين، حيث سيبقى الجسر مفتوحا أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين لمدة ٢٤ ساعة.اضافة اعلان


ويأتي التعديل على النحو التالي:

1_ مغادرة أول حافلة جت (عرب) يوم الاثنين عند الساعة السابعة والنصف (7:30) صباحا وتستمر لغاية الساعه الثامنة والنصف (8:30) من صباح يوم الثلاثاء.
2_ مغادرة أول سيارة (vip, دبلوماسي) يوم الاثنين عند الساعة السابعة والنصف(7:30) صباحا ولغاية الساعة الحادية عشر(11:00) مسآءً من نفس اليوم.

3_ تعود حركة الـ (vip, الدبلوماسي) يوم الثلاثاء عند الساعة السادسة والنصف صباحاً ولغاية الساعه ٩ صباحا من نفس اليوم . 

4_ سيكون الجسر مغلقاً بالكامل يوم الأربعاء 05/10/2022.

5_ يعود العمل كالمعتاد يوم الخميس الموافق 06/10/2022 من الساعة الثامنة(8:00) صباحاً وحتى الساعة الثامنة(8:00) مساءً في كلا الاتجاهين .

ودعت الإدارة المسافرين إلى ترتيب ساعات سفرهم بما يتناسب مع ساعات عمل المعبر  لتجنب الازدحام.

 




 

 


 

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