البلقاء التطبيقية تطلق مبادرة عيلتنا ما احلاها



الوكيل الاخباري - أطلقت وحدة التنمية وخدمة المجتمع المحلي في جامعة البلقاء التطبيقية وبالتعاون مع أسرة مبادرون (مبادرة عيلتنا ما احلاها) وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.



وأشار مدير وحدة التنمية وخدمة المجتمع المحلي الدكتور خالد العطيات إلى الدور الهام الذي تقوم به جامعة البلقاء التطبيقية في خدمة المجتمع المحلي والذي يأتي انطلاقاً من رسالة الجامعة وتوجيهات إدارة الجامعة بالانفتاح والدعم للمجتمع المحلي والمشاركة والمساهمة الفاعلة في اطلاق كافة المبادرات المجتمعية التي تخدم وتساهم في حل القضايا والمشكلات التي تواجه المجتمع .

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