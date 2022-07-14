هام من التربية حول تعويض الفاقد التعليمي

الوكيل الإخباري - تتابع وزارة التربية والتعليم الفاقد التعليمي للطلبة ضمن "خطة تعليمية متكاملة"، وبرنامج دعم لتعليم الطلبة ضمن المرحلة المتوسطة والمدى الطويل.

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وقال مدير إدارة المناهج في الوزارة صالح العمري، الخميس. إن الوزارة دربت المعلمين لتقييم الطلبة وتحديد مستوياتهم، إضافة إلى كيفية توظيف المادة المساندة أثناء عملية التعليم والتحقق من اكتساب الطلبة من منتجات التعلم.



وأوضح أنه سيتم تشخيص الطلبة من المعلمين، وتقسيمهم إلى مجموعات تعلم، بحيث تعطى كل مجموعة أنشطة حسب مستواها التعليمي.



وأشار إلى أن برنامج دعم تعليم الطلبة بدأ في الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي، مؤكدا أنه سيستمر حتى ضمان أن الطلبة جميعهم حققوا نتاجات التعلم حتى بلوغهم الصف الحادي عشر.



وأضاف أنه سيطبق في الفصلين الدراسيين في الفصل الدراسي المقبل، من الصف الرابع وحتى الصف الحادي عشر.



وأوضح أن الخطة على مستوى مواد اللغة العربية والرياضيات، وفي خطة مستقبلية ستشمل العلوم واللغة الإنجليزية.



وتابع "الفاقد التعليمي الذي نتج عن فيروس كورونا يحتاج إلى فترة زمنية لتعويضه، وليس برنامجا يطبق قبل بداية العام الدراسي".

