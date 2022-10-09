هام من الصحة للطلبة المقبولين في كليات التمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة عن أسماء الطلبة المقبولين في كليات التمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة التابعة لوزارة الصحة.





وقالت الوزارة، إنه على الطلبة المرشحين للقبول في كليات التمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة التابعة للوزارة للعام الدراسي 2022/2023 التالية أسماؤهم مراجعة لجان القبول في حرم كلية رفيدة الاسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة/ ياجوز وحرم كلية نسيبة المازنية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة/ اربد اعتباراً من يوم الإثنين 10/10/2022 ولغاية يوم الاحد 16/10/2022 مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية التالية:





1 - صورة مصدقة عن كشف علامات الثانوية العامة عدد 3

2 - صورة مصدقة عن دفتر العائلة عدد 2

3 -صورة شخصية عدد 6

4 -صورة مصدقة عن شهادة الميلاد عدد 2



وتاليا الأسماء











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