الأربعاء 03-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

السير: ضبط سائق باص عمومي لا يمتلك رخصة

التربية تعلن أسماء المرشحين للاستفادة من قروض إسكان المعلمين

الدفاع التايوانية: المناورات الصينية انتهاك سافر لسيادتنا

تمرين اخلاء وهمي في مركز طبي مادبا العسكري

إنتاج الديزل الحيوي من الطحالب البحرية في الأردن

وفيات الأربعاء 3-8-2022

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

هام من الضمان حول تعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية سنوياً

السعودية تنشر اشتراطات العمرة للقادمين من الاردن

الإعلان عن دفعة جديدة لقرض صندوق الإسكان العسكري - اسماء

الأربعاء، 03-08-2022 09:11 ص

هام من الضمان حول تعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية سنوياً

0L5A8949


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، يستحدث آلية تسمح بتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية وبشكل سنوي.

اضافة اعلان


وقال المجالي اليوم الأربعاء، إن هذه الآلية سوف ترتبط بشكل أساسي بمتوسط أجور المشتركين بالضمان الاجتماعي، موضحا أنه كلما ارتفع متوسط الأجور ارتفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي.


وأضاف أن هناك شريحة من متقاعدي الضمان الاجتماعي رواتبهم اليوم ضئيلة لأسباب تتعلق بانخفاض أجورهم قبل التقاعد أو فترات اشتراكهم قليلة وخصوصا ممن حصلوا على راتب التقاعد المبكر لهذا جاء هذا التعديل بمشروع القانون.


وأكد أن مشروع القانون يتيح أيضا لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات المقيمين في المملكة من استكمال فترات الاشتراك المطلوبة للحصول على الراتب التقاعدي، و سيتيح مشروع القانون المعدل لغير العاملين منهم الحق بالاشتراك بصفة اختيارية بالضمان الاجتماعي.


وأشار المجالي إلى أن ربط راتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية وفقا لمشروع القانون سيتيح الحفاظ على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية.


وأوضح أن 18 ألف متقاعد تقل رواتبهم عن 200 دينار سيحصلون على زيادة تتخطى 20 دينارا وفقا لتعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image62ea13afee404

السير: ضبط سائق باص عمومي لا يمتلك رخصة

M63A8869

التربية تعلن أسماء المرشحين للاستفادة من قروض إسكان المعلمين

296909694_426205342885442_8834787974729022904_n

الكوفحي: صيانة الملعب البلدي في إربد العام القادم

62e75f40cb34a-450px

جرش: غربة حب مسرح درامي يبعث الأمل بالحياة

297096_1_1659424280

تمرين اخلاء وهمي في مركز طبي مادبا العسكري

1659462193229

إنتاج الديزل الحيوي من الطحالب البحرية في الأردن

أخبار متعلقة
0L5A8949

الضمان يحول المستحقات المالية لنحو 131 عاملا مصريا

main_image5df4c97e9780c

الضمان يوضح حالات صرف الرصيد الادخاري للمتقاعدين

0L5A8948

الضمان تلتقي المواطنين غدا في محافظتي الزرقاء والكرك

32022392517221470707

الضمان توضح حول صرف بدل إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص - فيديو

6202214134711446807213

لماذا تأخر إقرار التأمين الصحي الخاص بالضمان؟

720222795759281338609

هام من الضمان للمتقاعدين بشأن بطاقة الأحوال المدنية الذكية