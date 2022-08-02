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الثلاثاء، 02-08-2022 10:45 ص

الضمان يوضح حالات صرف الرصيد الادخاري للمتقاعدين

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بينت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الحالات التي يجب توافرها لصرف الرصيد الادخاري للمتقاعدين، خاصة ممن هم على نظام التقاعد المبكر.

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وقالت المؤسسة لـ " الوكيل الإخباري" إن القانون بين حالات صرف الرصيد الادخاري، بحيث يكون المتقاعد قد خرج نهائيا من أحكام القانون عن تقاعد الشيخوخة أو الشيخوخة الوجوبي.


وأضافت أن من حالات صرف الرصيد الادخاري التقاعد المبكر عند اكمال السن القانونية أو الوفاة، او وجود اعتلال "عجز كلي طبيعي مع عدم الحاجة لإعادة الفحص" أو لإكمال السن القانونية، او إذا كان المتقاعد يعاني من العجز الإصابي، وفقا للتقييم الطبي.

 

ونوهت الى انه يصرف الرصيد عند تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادة ٧٠ بسبب اكمال السن القانونية أو الوفاة.


وأشارت إلى أن التعديلات الجديدة على القانون سوف توضح بشكل أكبر الية وشروط وحالات صرف الرصيد الادخاري للمتقاعدين لمن تنطبق عليهم الشروط.

 


 




 

 


 

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