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الأربعاء، 03-08-2022 03:48 م

إتلاف 144 طن مواد غذائية مستوردة مخالفة

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الوكيل الإخباري - أتلفت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مديرية الغذاء كمية من المواد الغذائية المستوردة المخالفة قبل إجازة تداولها في الأسواق قدرت بنحو 144 طنًا، وأعادت تصدير 1.1 ألف طن خلال النصف الأول من العام الحالي.اضافة اعلان


وأشار مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن كوادر المؤسسة أنجزت ما يزيد عن 27 ألف بيان جمركي قدر وزنها بنحو 1.4 مليون طن خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أن نسبة المخالفات المتعلقة بالمواد الغذائية المستوردة لم تتجاوز نسبة 0.1% من إجمالي وزن المواد الغذائية المستوردة.

ولفت مهيدات إلى أن انخفاض نسبة المخالفات الحرجة المتصلة بالغذاء المستورد يؤكد مصداقية ووعي التاجر الأردني بأهمية الحفاظ على الغذاء خلال مختلف المراحل التي يمر بها حتى وصوله للمستهلك وكفاءة إجراءات الكشف والمراقبة والتتبع التي تنفذها المؤسسة وجهودها المتواصلة لضمان إجازة مواد غذائية مستوردة مطابقة لأعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكد مهيدات على أن كافة المواد الغذائية المستوردة تخضع لإجراءات رقابية مشددة وتستهدف من قبل كوادر المؤسسة في المراكز الجمركية القائمين على الكشف على الإرساليات الجمركية وسحب عينات منها للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الخاصة بالمادة الغذائية المستوردة وإنجاز المعاملات الجمركية المطابقة للاشتراطات والمواصفات بعد التأكد من مطابقة نتائج الفحوص المخبرية للقواعد والمواصفات الفنية المعتمدة كما يتم التحقق من مطابقة درجات حرارة وسائط نقل المواد الغذائية من خلال تدقيق سجلات درجات الحرارة للحاوية على مدار سلسلة محطات شحن المواد الغذائية للتأكد من عدم تأثر صلاحيتها وجودتها.

 




 

 


 

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