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الثلاثاء، 11-04-2023 02:41 م

هام من تنظيم قطاع الاتصالات حول المسابقات الرمضانية

هيئة-تنظيم-قطاع-الاتصالات


الوكيل الإخباري - حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المواطنين وعند الرغبة في المشاركة ببرامج المسابقات الرمضانية ضرورة استخدام الأرقام المخصصة للمسابقات المشار اليها فقط .

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وتوضح الهيئة ما يلي حول الاشتراك بهذه المسابقات: 


ارقام المسابقات لا تبدأ بالرقم 1 على الاطلاق 
أن أرقام الاشتراك للمسابقات التي تستخدم خدمة الرسائل النصية القصيرة تبدأ بالرقم 9 


ارقام الاشتراك للمسابقات التي تستخدم خدمة الاتصال الصوتي تبدأ بالرقم 9 


وتؤكد الهيئة أن على المواطن الضغط على الرقم الصحيح لكل مسابقة لتجنب الاتصال بخدمة اخرى. 



 




 

 


 

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