هام من تنظيم قطاع الاتصالات حول المسابقات الرمضانية

الوكيل الإخباري - حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المواطنين وعند الرغبة في المشاركة ببرامج المسابقات الرمضانية ضرورة استخدام الأرقام المخصصة للمسابقات المشار اليها فقط .

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وتوضح الهيئة ما يلي حول الاشتراك بهذه المسابقات:



ارقام المسابقات لا تبدأ بالرقم 1 على الاطلاق

أن أرقام الاشتراك للمسابقات التي تستخدم خدمة الرسائل النصية القصيرة تبدأ بالرقم 9



ارقام الاشتراك للمسابقات التي تستخدم خدمة الاتصال الصوتي تبدأ بالرقم 9



وتؤكد الهيئة أن على المواطن الضغط على الرقم الصحيح لكل مسابقة لتجنب الاتصال بخدمة اخرى.

