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الأحد، 09-01-2022 09:10 ص

هام من ضريبة الدخل للمواطنين المكلفين

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الوكيل الإخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين إلى ضرورة تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن الدخل المتحقق خلال عام 2021 في أقرب وقت ممكن ودفع المبالغ المعلنة فيها وعدم تأخير تسليم الإقرارات إلى نهاية الفترة القانونية.

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كما طلبت الدائرة المكلفين مراعاة أن يتم تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخلهم الواقعي والحقيقي الذي يعبر عن أنشطة أعمالهم الحقيقية خلال العام 2021.


‎واشارت الدائرة إلى أن تقديم الإقرارات يتم إلكترونياً على موقع الدائرة ‎من خلال ايقونة الخدمات الإلكترونية بالإضافة الى ضرورة ‏دفع المبالغ ‏المعلنة في هذه الإقرارات ‏بواسطة ‏وسائل ‏الدفع الإلكتروني.


ويذكر ان الدائرة قامت بتحديث نماذج إقرارات ضريبة الدخل الخاصة ‏بالسنة المالية ‏‏2021 ‏ووضعتها على موقعها الإلكتروني وعلى برنامج الحكومة الالكترونية ‏لجميع فئات ‏المكلفين ‏ مستخدمين وافراد ‎وشركات ومناطق تنموية من خلال الرابط ‏الالكتروني ‎ ‎‎.‎ ‎www.istd.gov.jo


وأوضحت الدائرة ان مجموع الاعفاءات التي يستحقها رب الاسرة المعيل عن الدخل المتحقق خلال عام 2021 تبلغ (23) ألف دينار منها اعفاء شخصي بواقع (9) آلاف دينار و (9) آلاف دينار بدل اعالة.


وإعفاء الأسرة خلال عام 2021 مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة يبلغ خمسة آلاف دينار حيث منح القانون ألف دينار للمكلف وألف دينار لزوج المكلف وألف دينار لكل ولد وبحد اقصى ثلاثة اولاد


‏وأشارت الدائرة أن قانون ضريبة الدخل قد رتب إعفاء خاص لكل شخص من ذوي الإعاقة المستمرة ‏في ‏الاسرة بواقع 2000 دينار لكل شخص مهما ‏بلغ ‏عدد الذين تنطبق ‏عليهم الشروط يتم إضافتها ‏للإعفاءات الشخصية والإعالة ونفقات ‏العلاج ‏والتعليم ‏والإيجار وفوائد قروض ‏الإسكان والمرابحة التي تضمنها القانون.


‏و بخصوص المكلف غير المعيل فقد منح القانون 9 الاف دينار إعفاء شخصي بالإضافة إلى ألف دينار بدل نفقات متعلقة بالعلاج والتعليم والإيجار وفوائد ‏قروض الإسكان ‏والمرابحة.

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