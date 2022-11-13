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الأحد، 13-11-2022 11:39 ص

هبوط شارع في إربد والبلدية توضح

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الوكيل الإخباري- أكدت بلدية اربد الكبرى، أنها تتابع هبوط احد الشوارع بمنطقة إيدون قرب مسجد عمر بن الخطاب.اضافة اعلان


ونوهت البلدية في ادراج عبر الفيسبوك، أنها تتابع الموضوع منذ عدة ايام، مشيرة الى ان عطل اصاب احد خطوط المياه وتسربها بشكل كبير السبب الرئيسي لهذا الهبوط.

وأشارت البلدية إلى ان سبب تأخر إجراء أعمال الصيانة جاء نتيجة استمرار عمليات اصلاح الخط من قبل كوادر شركة مياه اليرموك، حيث انه لايمكن صيانة الشارع طالما لم يتم التأكد من توقف تسريب المياه بشكل كامل.

وأكدت انها ستقوم خلال فترة قصيرة جداً بإعادة تعبيد الجزء التالف وإعادته لسابق عهده بعد أن تلقت بلاغاً من شركة مياه اليرموك بانتهاء تسرب المياه.

 




 

 


 

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