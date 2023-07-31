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الإثنين، 31-07-2023 04:09 م

هذه المخالفات التي تُحجز فيها سيارتك بمشروع قانون السير الجديد

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الوكيل الاخباري - تُحجز المركبات في مشروع قانون السير الجديد في الحالات التالية :

إذا كانت المركبات غير مسجلة ،والسائق غير مرخص، ومركبة عمومية تسير أثناء وقف تصريح، واستعمالها في غير الغايات المرخصة لها، وقيادة مركبة عمومية برخصة من الفئة 1/2/3/7.

ويتم حجز المركبة في مشروع القانون الجديد إذا كانت القيادة استعراضية أو متهورة، وفي حال تركيب منبه صوتي أو ضوئي لمركبات غير مصرح لها، وفي حال خلوها من لوحات أرقام أو لوحاتها مزورة.

وتحجز في حال انقضاء 3 اشهر فأكثر على انتهاء ترخيص المركبة، وفي حال كانت المركبة مطلوب ضبطها، وفي حال قيادة مركبة تتسرب منها الزيوت أو دون ملصقات تحذيرية، وفي حال كانت المركبة غير مطابقة لبيانات رخصتها.

وتحجز المركبة في حال سارت ليلا من دون إضاءة، وفي حال القيادة عكس الاتجاه وفي حال القيادة على شكل مواكب تعيق الحركة وفي حال استخدام مسرب النقل العام لمركبات غير مصرح لها، وفي حال استعمال مركبة غير عمومية للنقل مقابل أجر أو إذا نقل سائق المركبة ركابا زيادة عن العدد المقرر.

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