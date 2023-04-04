الثلاثاء 04-04-2023
الوكيل الاخباري

هل يجب قضاء الصوم عن سنوات كثيرة؟ الإفتاء تجيب

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الثلاثاء، 04-04-2023 08:47 م

هل يجب قضاء الصوم عن سنوات كثيرة؟ الإفتاء تجيب

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الوكيل الإخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حكم قضاء الصيام عن سنوات كثيرة.

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وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني، إنه يجب على المسلم أن يقضيَ ما فاته من الصيام، لأنّ هذا دَين الله في ذمته وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى) رواه مسلم.

 

وأضافت أنه من عليه صيام فائت يجبُ عليه قضاؤه ما دام حياً وقادراً على الصيام، فإن مات وعليه صيامٌ صام عنه وليّهُ إن شاء، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) رواهُ الشيخان، ولوليه أن يطعم عنه مسكيناً بدل صيام كل يوم.

 

وأشارت إلى أن الفدية تجب على من لا يستطيع الصوم لا في الحال ولا في المستقبل مثل: الشيخ الهرم، والمرأة المسنة، والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، وتجب الفدية في تركة من مات وفي ذمته صوم واجب، وتجب على المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الجنين أو الولد، وتجب كذلك على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان القابل إذا كان تأخيره بلا عذر شرعي.

 




 

 


 

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