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الجمعة، 24-03-2023 01:25 م

هل يجوز الأكل أو الشرب أثناء قول المؤذن: "الله أكبر" في أذان الفجر؟ .. الإفتاء تجيب

مسجة


الوكيل الاخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام عن سؤال حول تأثير الأكل أو الشرب أثناء قول المؤذن: "الله أكبر" في أذان الفجر على صحة الصيام؟

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وقالت الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك " لا يجوز الأكل والشرب بعد بدء الأذان الثاني، إذ فيه مخالفة لقول الله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) البقرة/187، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ بِلاَلًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ) رواه البخاري؛ لأنه كان ينادي بالصلاة عند طلوع الفجر؛ وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين".


وأضافت " يجب على من تناول شيئا من المفطرات بعد بدء الأذان أن يمسك عن الطعام في هذا اليوم, ويقضيه بعد رمضان؛ لأن بداية الأذان تدل على دخول الفجر، وإن تعمد ذلك فهو آثم يلزمه مع الإمساك والقضاء التوبة النصوح بالندم والعزم على عدم تكرار ذلك، والإكثار من الاستغفار".


 




 

 


 

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